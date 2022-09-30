Великобритания запретила экспорт в Россию своих IT-услуг и почти 700 товаров | 360°

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Великобритания запретила экспорт в Россию своих IT-услуг и почти 700 товаров

МИД Великобритании заявил о новых ограничениях против России

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Власти Великобритании решили запретить России доступ к услугам своих IT-компаний, инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных организаций. Соединенное Королевство также расширило список товаров, экспорт которых запрещен в РФ.

Заявление об этом распространил МИД Великобритании. В министерстве указали на что, страна вместе с международными партнерами работает над тем, чтобы отрезать России доступ к инженерным и архитектурным услугам своих компаний, сообщил ТАСС.

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В британском МИД отметили, что Россия импортирует 77% таких услуг из стран G7. Принятые меры должны затруднить развитие ключевых отраслей российской промышленности.

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«Эти меры также закроют России доступ к профессиональным услугам мирового класса, оказываемым среди прочих аудиторскими и рекламными компаниями», — добавили в ведомстве.

По прогнозу министерства, ограничения также должны подорвать возможности российского бизнеса вести конкуренцию на международном рынке, потому что под запрет попадает экспорт почти 700 видов товаров из Соединенного Королевства в РФ.

Помимо этого, ограничения наложили на экспорт в Россию IT-услуг, в том числе разработку приложений и проектирование IT-систем, оказание юридических консультаций в сфере транзакционных и ряда других услуг.

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