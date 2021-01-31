Великобритания запретила авиасообщение с Арабскими Эмиратами

Соединенное Королевство прекратило авиасообщение с Арабскими Эмиратами, Бурунди и Руандой из опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса, выявленного в ЮАР. Он считается более заразным и потенциально более устойчивым к вакцинам.

По данным China Daily, запрет будет действовать до 14 февраля. Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс уточнил, что иностранцам будет отказано во въезде или транзите через страну за исключением граждан Великобритании, Ирландии и третьих стран с правом проживания. Все они должны будут самоизолироваться на 10 дней.

Издание добавило, что активизировать свои меры по борьбе с пандемией намерено правительство Португалии. Не собирается в преддверии новогодних праздников ослаблять карантинные меры Южная Корея.

На Филиппинах разрешат пересекать границу гражданам из более чем 30 европейских стран с рабочими визами. Туристов там пока не ждут.

В отчете Всемирной туристической организации ООН за 2020 год сказано, что в минувшем году количество международных прибытий снизилось примерно на миллиард по сравнению с 2019 годом. Это может привести к потере 1,3 триллиона долларов дохода, что в 11 раз больше, чем убыток, вызванный экономическим кризисом 2009 года. Раньше он считался худшим годом в истории для этого сектора экономики.

«Британский» штамм коронавируса гораздо труднее выявить без тестов, так как не все зараженные теряют вкус и обоняние.