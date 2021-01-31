Великобритания запретила авиасообщение с Арабскими Эмиратами
По данным China Daily, запрет будет действовать до 14 февраля. Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс уточнил, что иностранцам будет отказано во въезде или транзите через страну за исключением граждан Великобритании, Ирландии и третьих стран с правом проживания. Все они должны будут самоизолироваться на 10 дней.
Издание добавило, что активизировать свои меры по борьбе с пандемией намерено правительство Португалии. Не собирается в преддверии новогодних праздников ослаблять карантинные меры Южная Корея.
На Филиппинах разрешат пересекать границу гражданам из более чем 30 европейских стран с рабочими визами. Туристов там пока не ждут.
В отчете Всемирной туристической организации ООН за 2020 год сказано, что в минувшем году количество международных прибытий снизилось примерно на миллиард по сравнению с 2019 годом. Это может привести к потере 1,3 триллиона долларов дохода, что в 11 раз больше, чем убыток, вызванный экономическим кризисом 2009 года. Раньше он считался худшим годом в истории для этого сектора экономики.
«Британский» штамм коронавируса гораздо труднее выявить без тестов, так как не все зараженные теряют вкус и обоняние.