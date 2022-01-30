Великобритания запланировала увеличение своего военного контингента в Эстонии

Лондон рассматривает возможность удвоить численность своего военного контингента в Эстонии и переброску оборонительного вооружения в Киев из-за эскалации вокруг Украины. С таким заявлением выступили в пресс-службе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Премьер-министр рассматривает максимально возможную помощь НАТО и собирается поднять вооруженные силы Великобритании для защиты своих союзников. Великобритания рассматривает вариант удвоения численности войск и отправки оборонительного вооружения в Эстонию. Реактивные самолеты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы защитить союзников по НАТО», — говорится в сообщении, которое опубликовало «РИА Новости».

Как отмечается, сотрудники из Великобритании займутся финальным согласованием некоторых моментов предложения с представителями Североатлантического альянса в Брюсселе на следующей неделе. Министры будут обсуждать военные варианты поддержки украинских партнеров уже в этот понедельник, 31 января.

Как процитировала пресс-служба самого Бориса Джонсона, такой шаг будет напоминаем Кремлю о том, что Великобритания не собирается терпеть вообще никакую активность, которая может выглядеть как дестабилизирующая. Джонсон поручил провести подготовку к переброске техники уже на следующей неделе. На текущий момент на территории Эстонии находятся 900 британских военнослужащих, еще 100 на Украине и порядка 150 на территории Польши.