Мир 24 мая 2023, 20:12 Великобритания закрыла глаза на атаку ДРГ в Белгородской области Представитель премьера Сунака: Великобритания продолжит помогать Украине и после атаки ДРГ gov.uk / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Великобритания продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на атаку украинской ДРГ в Белгородской области. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель премьер-министра страны Риши Сунака.

«Наша позиция состоит в том, что все, что Украина делала за последний год, было направлено на защиту ее собственной территории», — сказал он.

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Собеседник агентства подчеркнул, что Великобритания продолжит оказывать помощь украинским властям «в этой цели». Он отметил, что власти Соединенного Королевства как можно скорее намерены предоставить Киеву «боевую авиационную поддержку».

«Мы достигли реального прорыва на саммите G7 благодаря поддержке [инициативы] президента США создать коалицию по передаче [ВСУ] истребителей F-16», — подчеркнул представитель Сунака.

Он указал, что Великобритания будет частью этой коалиции вместе с европейскими союзниками.