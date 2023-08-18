18 августа 2023, 12:02
Великобритания заключила контракты на поставку систем ПВО Украине
Британия заключила три контракта на поставку систем ПВО Украине на 90 млн фунтов
Власти Великобритании заключили три контракта на поставку Украине систем противовоздушной обороны на общую сумму свыше 90 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
В их число вошел контракт на 56 миллионов на средства для противодействия беспилотникам CORTEX Typhon, а также два контракта на увеличение возможностей нынешней ПВО Украины.
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«Система CORTEX Typhon способна быстро развернуться и действовать с использованием набора радаров, датчиков и средств электронного наблюдения, что позволит быстро нарушить работу дронов или уничтожить их», — отметили в правительстве.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что эти системы ПВО обладают большой гибкостью и потенциалом использования как на передовой, так и для защиты инфраструктуры и гражданского населения Украины.
Ранее стало известно, что британские власти передали Украины артиллерийских снарядов в 15 раз больше, чем планировали изначально.
Великобритания
Оружие
Украина
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