Мир 18 августа 2023, 12:02 Великобритания заключила контракты на поставку систем ПВО Украине Британия заключила три контракта на поставку систем ПВО Украине на 90 млн фунтов РИА «Новости»

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Власти Великобритании заключили три контракта на поставку Украине систем противовоздушной обороны на общую сумму свыше 90 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

В их число вошел контракт на 56 миллионов на средства для противодействия беспилотникам CORTEX Typhon, а также два контракта на увеличение возможностей нынешней ПВО Украины.

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«Система CORTEX Typhon способна быстро развернуться и действовать с использованием набора радаров, датчиков и средств электронного наблюдения, что позволит быстро нарушить работу дронов или уничтожить их», — отметили в правительстве.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что эти системы ПВО обладают большой гибкостью и потенциалом использования как на передовой, так и для защиты инфраструктуры и гражданского населения Украины.

Ранее стало известно, что британские власти передали Украины артиллерийских снарядов в 15 раз больше, чем планировали изначально.