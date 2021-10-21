Великобритания заявила, что не будет больше помогать Украине

Великобритания исключит Украину из списка получателей официальной помощи в целях развития (ОПР) на 2021–2022 годы. Об этом написал RТ.

Страна вынуждена урезать расходы в связи с пандемией. Если раньше страна согласно рекомендациям ООН выделяла 0,7% валового национального дохода на помощь другим странам, в этом году выделят только 0,5%.

«В настоящее время Камерун, ЦАР, Украина и Эритрея, которые входили в число 46 государств, получивших двустороннюю ОПР в 2019 году, не входят в список стран, получающих ОПР от Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании в 2021–2022 году», — говорится в докладе правительства.