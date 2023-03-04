Мир 04 марта 2023, 18:48 Великобритания захотела высылать всех прибывших через Ла-Манш нелегалов The Times: закон о высылке прибывших через Ла-Манш нелегалов подготовили в Великобритании РИА «Новости»

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Власти Великобритании готовят законопроект, который позволит высылать нелегальных мигрантов, прибывших в страну через пролив Ла-Манш на надувных лодках. С документом на следующей неделе ознакомятся премьер-министр Риши Сунак и глава Министерства внутренних дел Суэлла Браверман, сообщила газета The Times.

Законопроект предполагает, что Великобритания будет лишать нелегалов права на рассмотрение прошений о предоставлении убежища.

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При этом, как отметила газета, власти могут столкнуться с рядом препятствий. В частности, есть опасения, что документ нарушит Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

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Кроме того, законопроект, вероятнее всего, вызовет критику со стороны правозащитников. Ряд политиков уже успели высказаться за то, чтобы Великобритания вышла из Европейской конвенции по правам человека. Однако Сунак пока такие идеи не поддерживает.

Издание также указало еще на одну трудность: если закон примут, в Соединенном Королевстве могут появиться сложности с временным размещением мигрантов, которых будут высылать.

По данным телеканала Sky News, за год число прибывших в Великобританию через Ла-Манш мигрантов выросло на 60%. На сегодняшний день на рассмотрении у иммиграционных властей королевства находятся 160 тысяч прошений о предоставлении убежища от уже приехавших нелегалов.