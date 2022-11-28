Мир 28 ноября 2022, 02:32 Великобритания захотела увеличить военную помощь Украине в 2023 году Британский премьер Сунак допустил увеличение военной помощи Украине в 2023 году YouTube

Читать 360tv в

Объем оказываемой Украине военной помощи увеличат в 2023 году. С таким заявлением премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак выступит в понедельник. Выдержками его из речи процитировал ТАСС.

«Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году», — отметил Сунак.

Реклама

Премьер Британии также анонсировал новую помощь для противовоздушной обороны, чтобы защитить «украинцев и критическую инфраструктуру».

Реклама

Сунак намерен внести изменения в долгосрочную стратегию Соединенного Королевства. В чем именно они будут заключаться, пока не понятно.

По мнению главы британского правительства, противники страны строят планы на долгосрочную перспективу. Поэтому Великобритания намерена также пойти по аналогичному пути. Как отметил Сунак, это «будет революционный скачок».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 ноября встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, где заявил о намерении помочь Украине в усилении системы ПВО.