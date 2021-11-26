Великобритания задумала переброску техники в Германию на случай войны с Россией

Власти Великобритании планируют перебросить в Германию бронетехнику на случай гипотетической войны с Россией. О таких намерениях заявил командующий сухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральф Вуддисс.

По словам Вуддиса, отправка сотен единиц техники упростит транспортировку подкрепления через пролив Ла-Манш, написало РИА «Новости».

Генерал уточнил, что подразделения получат на вооружение обновленные версии танков Challenger 3, артиллерийское оружие, бронетранспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, средства для обезвреживания мин и дроны.

На минувшей неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможных попытках провокаций со стороны Запада. По его словам, они могут быть направлены на оправдание заявлений о якобы угрозе вторжения России на территорию Украины. Представитель Кремля подчеркнул, что страны Запада специально нагнетают антироссийские настроения.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно сообщал о том, что Россия не собирается воевать ни с одной из стран.

«Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать», — сказал он.

Президент также отметил, что Россия занимает только седьмое место в мире по военному бюджету, однако в стране были создано гиперзвуковое оружие, у которого нет аналогов.