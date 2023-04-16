Мир 16 апреля 2023, 04:27 Великобритания забеспокоилась из-за утечки секретных данных Пентагона The Times: спецслужбы Британии обеспокоились утечкой секретных данных после заявления США РИА «Новости»

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Спецслужбы Великобритании забеспокоились по поводу утечки секретных данных Пентагона. Дело в том, что они что не знают, какие именно данные слиты в Сеть и что еще может всплыть, написала The Times.

Британские силовики делятся с Вашингтоном большим количеством информации, включая записи телефонных разговоров и переписку по электронной почте. И отсутствие ясности вызывает у них огромное беспокойство. Ситуацию усугубляет то, что именно этот тип данных фигурирует в утечке Пентагона.

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«(Инцидент) нанес некоторый ущерб, поскольку вызывает сомнения относительно того, как (в США) защищают разведданные и как с ними обращаются», — сказал газете неназванный чиновник одной из европейских стран.

При этом чиновник сообщил, что его страна не готова отказаться от сотрудничества с США, подчеркнув его важность.

Британию также беспокоит расширение круга лиц, которым Вашингтон предоставляет доступ к секретным данным.

Разведывательный альянс Five Eyes («Пять глаз»: Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, США) также выразил тревогу по поводу слива секретной информации. Но оправдался, что большую часть времени контроль за ней «был эффективным».

Собеседник издания добавил, что партнеры США по Five Eyes стремятся к увеличению обмена информацией с Вашингтоном. Они хотели бы, чтобы США перестали использовать пометку NOFORN, запрещающую передачу материалов иностранным спецслужбам.

Ранее сообщалось, что иранские политики истолковали утечку секретных данных Пентагона посланием президенту Украины Владимиру Зеленскому. По их мнению, это косвенный знак того, что Киев не готов ни к какому контрнаступлению.