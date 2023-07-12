Мир 12 июля 2023, 08:11 Великобритания взяла курс на милитаризацию Европы Российское посольство в Лондоне: Великобритания стремится к милитаризации Европы Unsplash

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Великобритания имеет обязательства по поставкам киевскому режиму нового вооружения, она также наращивает военное производство. Это говорит о том, что страна намерена милитаризировать Европу и поддерживает затягивание украинского конфликта. Об этом заявили представители посольства России в Лондоне. Их слова появились в официальном Telegram-канале дипведомства.

Российские дипломаты высказали мнение, что Соединенное Королевство настраивает союзников на повышение оборонных расходов по крайней мере до 2% от ВВП, наращивание возможности быстрого реагирования во всех операционных средах и адаптирования военных планов и оргструктуры НАТО.

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«Все вышеперечисленное, вкупе с курсом на затягивание украинского конфликта позволяет сделать один четкий и крайне тревожный вывод: речь идет о недвусмысленном призыве британского официоза к милитаризации Европейского континента, региональной „гонке вооружений“», — считают в посольстве России в Лондоне.

Там предположили, что британцы закладывают основу для долгосрочного противостояния Запада и России. По их мнению, Украина станет для западных стран испытательным полигоном для тестирования нового вооружения.

Ранее посол РФ США Анатолий Антонов заявил, что НАТО хочет сосредоточить свои войска у рубежей России. Об этом он сказал, комментируя итоги первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.