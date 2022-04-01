Украине стоит подписать мирное соглашение с Россией, только при условии максимального выгодного положения, считают в Великобритании. Источник Times в британском правительстве заявил, что некоторые страны слишком стремятся к тому, чтобы стороны договорились.

«Некоторые из наших союзников, возможно, слишком хотят, чтобы он [Зеленский] договорился», — заявил источник издания. В частности, он указал на Францию, Германию и США.

Источник Times добавил, что власти этих стран могут подтолкнуть Украину к значительным уступкам по территории и санкциям. «Мы считаем, что Украина должна занять максимально сильную позицию в военном отношении, прежде чем эти переговоры смогут состояться», — добавил собеседник газеты.

По информации Times, британский премьер Борис Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что РФ будет использовать переговоры, чтобы «измотать [Украину] и заставить пойти на уступки». Помимо этого, как уточнило издание, Джонсон хочет, чтобы против России продолжили ужесточать санкции.