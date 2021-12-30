Великобритания выделит 140 миллионов долларов на борьбу с «омикроном» в уязвимых странах

Великобритания направит 105 миллионов евро, или 140 миллионов долларов, в помощь нуждающимся странам. Средства в первую очередь получит Африка.

Деньги предназначены для борьбы со штаммом коронавируса «омикрон», сообщил ТАСС со ссылкой на информацию британского МИД.

Средства направят на увеличение количества тестов на COVID-19 и поставки кислорода для аппаратов ИВЛ в страны, где ощущается нехватка медикаментов.

Ранее Великобритания уже передала 30 миллионов вакцин от коронавируса странам, в которых уровень доходов оценивается как низкий. Из них порядка 24,6 миллиона доз распространили через международную инициативу COVAX, еще 5,5 миллиона напрямую поступили в нуждающиеся страны. Препараты в том числе получили в Кении, Индонезии и на Ямайке.

На протяжении следующего года Великобритания собирается продолжить помощь нуждающимся странам в вакцинации от коронавируса: направить через COVAX еще 20 миллионов доз вакцин AstraZeneca, а также 20 миллионов доз препарата компании Janssen, которая является подразделением Johnson & Johnson.