Великобритания выделит $100 млн на поддержку экономики Украины

Британские власти дополнительно выделят 100 миллионов долларов для поддержки украинской экономики. Об этом сообщила пресс-служба премьера страны Бориса Джонсона.

«Великобритания выделит дополнительные 100 миллионов долларов непосредственно в правительственный бюджет Украины для смягчения финансового давления», — привело заявление РИА «Новости».

Как уточнили в пресс-службе, предоставленные украинской стороне деньги пойдут на зарплаты бюджетникам. Также средства будут использовать для выплаты пенсий местным жителям и для поддержки социальной безопасности. Деньги выделят через Всемирный банк.

Ранее правительство Великобритании выделило Украине 100 миллионов фунтов стерлингов на проведение экономических реформ и энергетическую независимость. Еще стране предоставили гуманитарную помощь на 120 миллионов фунтов и передали две тысячи противотанковых ракет.

После начала спецоперации на Украине британские власти стали объявлять санкции против России. Ограничительные меры затронули президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова.