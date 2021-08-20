Великобритания ввела санкции в отношении 7 сотрудников ФСБ России

Власти Великобритании ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ РФ. Соединенное Королевство считает их причастными к истории с Алексеем Навальным. Об этом заявили в британском МИД, сообщил ТАСС.

В санкционном списке оказались начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков, а также сотрудники ФСБ Владимир Паняев, Иван Спиридонов, Алексей Александров.

В распространенном МИД Соединенного Королевства документе сказано, что этим людям запрещен въезд в страну. Кроме того, ограничительные меры подразумевают под собой заморозку банковских счетов.