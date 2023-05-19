19 мая 2023, 09:40
Великобритания ввела санкции против россиян и организаций, связанных с транспортом
Под британские санкции попали 24 россиянина и организации, связанные с транспортом
Британские власти ввели ограничительные меры в отношении 24 граждан России и российских организаций, которые связаны с транспортом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительство Соединенного Королевства.
Всего Великобритания ввела санкции против 86 физических лиц и компаний из России.
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«Пять финансовых организаций оказались включены в сегодняшний пакет санкций в целях дальнейшей изоляции России от глобальной финансовой системы <…>. В списке значатся ПАО „ДОМ.РФ“ <…> и Металлургический инвестиционный банк», — сказано в заявлении британского правительства.
Меры также коснулись пяти членов совета директоров «Транснефти», 13 членов совета директоров «Газпром-нефти», 20 руководителей оборонных предприятий и компаний России. В частности, речь идет о концерне «Калашников» и возглавляющих его Владимира Лепина и Алана Лушникова.
Великобритания
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