Великобритания ввела санкции против двух юридических и четырех физлиц в Белоруссии

Великобритания ввела санкции против белорусского завода «Интеграл» и 558-го авиационного ремонтного ремонтного завода в Барановичах, сообщается на сайте правительства.

Также в список попали начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич и заместители министра обороны Андрей Бурдыко, Сергей Симоненко и Андрей Жук.

«Белорусские военные замешаны в создании угрозы территориальной целостности Украины, независимости и суверенитета», — говорится в мотивировочной части санкционного списка.

«Интеграл» производит полупроводники и интегральные схемы, которые закупает армия России и Белоруссии. 558-й авиационный ремонтный завод занимается модернизацией боевой авиации, которая состоит на вооружении целого ряда стран.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале военной спецоперации на Украине, ответив на призывы о помощи ЛНР и ДНР. Глава Российского государства подчеркнул, что в планы Вооруженных сил не входит оккупация Украины.

После этого Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели санкции против отечественных юридических и физических лиц.