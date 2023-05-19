Мир 19 мая 2023, 09:41 Великобритания ввела санкции против девяти связанных с «Росатомом» компаний Почти 10 связанных с «Росатомом» компаний попали под санкции Великобритании РИА «Новости»

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Великобритания вела санкции против 86 российских граждан и компаний. Под ограничительные меры попали девять организаций, связанных с «Росатомом». Информацию опубликовали на сайте британского правительства.

Среди них — компания UMATEX, которая занимает первое место в России и входит в десятку мировых лидеров по производству углеродного волокна широкого сортамента. В списке также оказалось предприятие «Тринити», разрабатывающее лазерные системы.

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Кроме того, в санкционный перечень вошли пять членов совета директоров компании «Транснефть». Под ограничения вошли 24 россиянина и организации, которые связаны с транспортом.

Списки также пополнили президент концерна «Калашников» Алан Лушников и гендиректор предприятия Владимир Лепин.

Ранее глава Utair рассказывал, что треть вертолетов может быть остановлена из-за антироссийских санкций. По его словам, основная проблема в том, что некоторые запчасти даже на отечественные аппараты производятся только за границей.