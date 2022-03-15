Великобритания ввела персональные санкции против Захаровой и Соловьева

Власти Великобритании ввели персональные санкции против российских политиков и журналистов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В санкционный список попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, представитель МИД РФ Мария Захарова и журналист Владимир Соловьев и другие. Всего в списке 50 фамилий.

Им запрещен въезд на территорию Королевства, а также заморожены все активы в Великобритании.

Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что ее устраивает компания, в которой она оказалась.

Ранее Великобритания в ответ на проведение специальной операции на Украине прекратила финансирование экспортных операций в Россию и Белоруссию, а также запретила экспорт предметов роскоши в Россию и ввела тариф 35% на импорт.