Великобритания ввела новые санкции против российских журналистов и компаний

Великобритания ввела новые санкции против России, под которые попали военные корреспонденты, чиновники, СМИ, а также компания «КамАЗ» и ряд других предприятиях. Об очередных рестрикциях объявил МИД Соединенного Королевства, передал RT, которого тоже коснулись санкции.

Среди новых лиц в санкционной списке — российские журналисты. В их числе военные корреспонденты Евгений Поддубный (ВГТРК), Александр Коц и Дмитрий Стешин («Комсомольская правда»). Компанию им составили телеведущие Наиля Аскер-Заде и Михаил Леонтьев, он же по совместительству пресс-секретарь «Роснефти», ирландский журналист RT Брайан Макдональд.

Также ввели санкции против ВГТРК, RT и Sputnik, сайтов «ИнфоРос», SouthFront и «Фонд стратегической культуры».

Кроме того, Британия внесла в санкционный список помощника президента РФ, председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина, замминистра обороны Николая Панкова, главу банка «Открытие» Михаила Задорнова, председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.

Под британскими санкциями теперь и ПАО «КамАЗ».

Ограничения предполагают заморозку активов и запрет на посещение Великобритании. Российским организациям также запретили пользоваться услугами британских компаний в области пиара, бухучета и консультирования по вопросам менеджмента, написала «Газета.ru».