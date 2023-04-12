Мир 12 апреля 2023, 11:12 Великобритания внесла в список антироссийских санкций жену Виктора Медведчука Великобритания расширила список антироссийских санкций 11 новыми позициями РИА «Новости»

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Список антироссийских санкций Великобритании дополнили 11 новыми позициями. В него внесли имена жены Виктора Медведчука, детей бизнесмена Владимира Евтушенкова и некоторые компании, сообщил ТАСС.

Правительство расширило список санкций на 11 новых позиций, в том числе добавило в него компанию USM Holdings Limited, супругу экс-депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука Оксану Марченко и членов семей нескольких российских бизнесменов, включая детей Владимира Евтушенкова.

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Британские власти уже дополняли черный список в феврале, когда внесли в него 92 физических и юридических лица и запрет на поставку авиационных деталей, радиооборудования и электронных компонентов для военных нужд.

Ранее Канада ввела новые санкции против 14 физических и 34 юридических лиц, в том числе связанных с ЧВК «Вагнер» российских компаний.