Мир 06 декабря 2023, 15:41 Великобритания внесла в санкционный список против России 46 человек и компаний Великобритания расширила санкционный список против России на 46 позиций РИА «Новости»

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Власти Великобритании внесли в санкционный список 45 человек и компаний из России, Объединенных Арабских Эмиратов, а также одну фирму из Белоруссии. Об этом говорится в постановлении на сайте правительства королевства.

Авторы документа указали, что под ограничение подпали руководители оборонных предприятий, члены их семей, а также сами производства. Речь идет о фирмах, занимающихся выпуском беспилотников и комплектующих для ракет.

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Также санкции ввели против импортеров, которые занимаются поставками ключевых электронных компонентов для производства оружия.

Кроме того, в список внесли трех субъектов связанных с группой «Вагнер» и четырех операторов так называемого «теневого флота», который принимали участие в экспортных поставках российской нефти для обхода введенного потолка цен. Речь идет о четырех компаниях из Объединенных Арабских Эмиратов.

Среди российских предприятий под ограничения подпали Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз», научно-производственное предприятие «Радар ммс», Воткинский завод, компания «Радиотехкомплект» и АО «РАТЕП» (входит в «Алмаз-Антей»).

Целью новых ограничений правительство Великобритании назвало попытки России обойти действующие санкции и минимизировать ущерб.

Министерство внутренних дел Великобритании анонсировало расширение санкционного списка против России перед поездкой главы внешнеполитического ведомства страны Дэвида Кэмерона в США на встречу с руководителем госдепартамента Энтони Блинкеном. В британском МИД заявили, что под ограничения подпадут иностранные поставщики, которые помогают России с закупками комплектующих и оборудования для военных целей.