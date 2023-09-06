Мир 06 сентября 2023, 03:26 Великобритания включит ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций РИА «Новости»

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Великобритания намерена объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией на территории своей страны, сообщила глава МВД Британии Суэлла Браверман. Ее слова привела корпорация Би-би-си.

Министр назвала участников компании «террористами» и заявила о закреплении этого утверждения на законодательном уровне в Великобритании посредством соответствующего указа. Документ скоро должны представить парламенту.

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Внесение ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций поставит ее участников вне закона на территории королевства. Кроме того, в Великобритании будут считать уголовным преступлением оказание любой поддержки или публичное одобрение деятельности этой организации. За подобное нарушение будет грозить тюремный срок до 14 лет.

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