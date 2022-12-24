24 декабря 2022, 05:57
Великобритания увеличит бюджет на оборону из-за ситуации на Украине
DT: Великобритания намерена увеличить расходы на оборону на фоне конфликта на Украине
Британское правительство намерено увеличить размер бюджета на оборону на фоне украинского конфликта. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
Такие меры, как указано в статье, нужны для того, чтобы не допустить уменьшения реального уровня капиталовложений в оборонную сферу из-за высокой инфляции.
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Минфин Великобритании принял во внимание доводы министра обороны страны Бена Уоллеса о недопустимости уменьшения реальных военных расходов. Как ожидается, глава британского Минфина Джереми Хант сделает соответствующее объявление весной 2023 года. Тогда будет представлен бюджет на следующий финансовый год, который начинается 1 апреля.
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Бюджет британского министерства обороны, по подсчетам аналитиков, на 2024–2025 годы должен вырасти минимум на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов) и достигнуть отметки в 50,1 миллиарда фунтов стерлингов, что равняется 60,4 миллиарда долларов.
Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что страна хочет составить России конкуренцию за влияние в странах Азии, Африки и Латинской Америки, поэтому будет разрабатывать долгосрочные стратегии развития отношений с ними.
Великобритания
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