Мир 24 декабря 2022, 05:57 Великобритания увеличит бюджет на оборону из-за ситуации на Украине DT: Великобритания намерена увеличить расходы на оборону на фоне конфликта на Украине Pxhere

Читать 360tv в

Британское правительство намерено увеличить размер бюджета на оборону на фоне украинского конфликта. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Такие меры, как указано в статье, нужны для того, чтобы не допустить уменьшения реального уровня капиталовложений в оборонную сферу из-за высокой инфляции.

Реклама

Минфин Великобритании принял во внимание доводы министра обороны страны Бена Уоллеса о недопустимости уменьшения реальных военных расходов. Как ожидается, глава британского Минфина Джереми Хант сделает соответствующее объявление весной 2023 года. Тогда будет представлен бюджет на следующий финансовый год, который начинается 1 апреля.

Реклама

Бюджет британского министерства обороны, по подсчетам аналитиков, на 2024–2025 годы должен вырасти минимум на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов) и достигнуть отметки в 50,1 миллиарда фунтов стерлингов, что равняется 60,4 миллиарда долларов.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что страна хочет составить России конкуренцию за влияние в странах Азии, Африки и Латинской Америки, поэтому будет разрабатывать долгосрочные стратегии развития отношений с ними.