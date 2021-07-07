Управление бюджетной ответственности (OBR) заявило о том, что Великобритания столкнулась со значительными финансовыми рисками. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Одной из причин финансовых рисков в OBR назвали необходимость финансировать систему здравоохранения, образования и транспортную сферу из-за пандемии. По подсчетам компании, расходы страны на эти сферы составят около 30 миллиардов фунтов (более трех триллионов рублей), сообщил «Политэксперт».

Кроме того, государственный долг Великобритании почти достинг 100% ВВП. А размеры госдолга могут увеличиться на 21% в ближайшие 30 лет из-за обещания руководства страны устранить выбросы в атмосферу к 2050 году.