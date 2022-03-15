Энергетический кризис в Великобритании усугубился из-за ограничения на закупку российского гранулированного древесного топлива. Это произошло после введения санкций в отношении России. Об этом написала газета The Daily Telegraph.

Издание отметило, что до последнего времени Россия являлась крупным для Великобритании поставщиком древесных гранул, необходимых для отопления. Однако теперь британцы ищут другие источники закупок.

В материале указано, что прекращение поставок из России гранулированной древесины приведет к росту цен за отопление для владельцев котлов, которые работают на биотопливе.

Газета напомнила, что благодаря программе правительственной поддержки тысячи британских бизнесменов и домовладельцев в последние годы перешли на отопительные системы, где используется данный вид топлива.

По данным издания, цены на гранулированное древесное топливо в Соединенном Королевстве уже подскочили на 25—40% и достигли 385 фунтов стерлингов за тонну.