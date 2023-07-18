Мир 18 июля 2023, 04:52 Великобритания стала отрицать причастность к атаке на Крымский мост — СМИ Reuters: Великобритания отвергает обвинения России в причастности к атаке на Крымский мост Pxhere

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Великобритания отвергает обвинения со стороны России в причастности своих спецслужб к теракту на Крымском мосту. Об этом сообщило агентство Reuters. В своем материале журналисты сослались на представителя британского МИД.

«Это необоснованная спекуляция со стороны России, и мы не будем удостаивать ее дальнейшими комментариями», — сказано в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Великобритании, которое агентство получило по электронной почте.

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Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что многие факторы указывают на вовлеченность в теракт на Крымском мосту западных, в частности британских, спецслужб.

Атака на мост произошла под утро 17 июля. Жертвами украинского удара стали муж и жена из Белгородской области. Их 14-летняя дочь с травмами доставлена в больницу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. «360» собрал главное об ударе украинских беспилотников по Крымскому мосту.