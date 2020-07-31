Великобритания снова посчитала Россию «значительной угрозой»

«Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу. Отслеживание и реагирование на эту угрозу входят в число главных приоритетов Министерства обороны», — сказано в тексте.

Таким образом Голди ответила на обращение члена палаты лордов Джона Андерсона, в котором он спросил правительство, как оно оценивает безопасность Балтийского и Северного морей на фоне информации о том, что в 2020 году в Минобороны России будет принято 40 новых кораблей.

Голди заключила, что Минобороны Британии продолжает отслеживать разработку всех новых российских судов, исходя из их боевых возможностей, а также делает соответствующие выводы.