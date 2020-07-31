Великобритания снова посчитала Россию «значительной угрозой»
Аннабель Голди, государственный министр по вопросам обороны Великобритании, заявила, что Россия продолжает представлять «значительную угрозу». Так считает военное ведомство королевства. Об этом сообщил RT.
«Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу. Отслеживание и реагирование на эту угрозу входят в число главных приоритетов Министерства обороны», — сказано в тексте.
Таким образом Голди ответила на обращение члена палаты лордов Джона Андерсона, в котором он спросил правительство, как оно оценивает безопасность Балтийского и Северного морей на фоне информации о том, что в 2020 году в Минобороны России будет принято 40 новых кораблей.
Голди заключила, что Минобороны Британии продолжает отслеживать разработку всех новых российских судов, исходя из их боевых возможностей, а также делает соответствующие выводы.