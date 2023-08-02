Мир 02 августа 2023, 18:37 Великобритания сменила посла в России МИД Британии назначил дипломата Найджела Кейси послом в Москве РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел Великобритании объявило о смене посла в Москве Деборы Броннерт. Это пост с ноября займет кадровый дипломат Найджел Кейси, объявили на сайте правительства страны.

«Найджел Кейси назначен послом Его Величества в Российской Федерации на смену дамы Деборы Броннерт, которую перевели на другую дипломатическую работу», — указали в публикации.

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По данным британского МИД, новый посол вступит в должность в ноябре 2023 года.

Накануне стало известно, что британское правительство отказалось выдавать визы российским дипломатам для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в Лондоне. Мероприятия состоялись с 23 по 28 июля.

Ранее временного поверенного Великобритании в Москве вызвали в МИД России. На вопрос о целях визита в российское ведомство он ответил: «Мы хотим мира».