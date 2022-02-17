Глава британского МВД Прити Патель захотел добиться отмены виз инвестора, или так называемых «золотых виз», из-за подозрений в отмывании денег. Об этом написала газета Financial Times.

О пересмотре программы выдачи визы Tier 1 Investor в правительстве страны задумались еще после попытки отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии весной 2018 года. После нового обострения отношений с Западом, как написали СМИ, британские власти захотели полностью отменить эту привилегированную программу.

Сотрудники главы МВД Великобритании Прити Патель сообщили, что они желают отменить «золотые визы» из-за подозрений использования их для отмывания денег. Чиновники в правительстве подтвердили эту информацию. В 2020 году в парламентском комитете по разведке и безопасности заявили, что в Лондоне образовались хорошие условия для «ландромата» — схемы отмывания российских денег через банки Молдавии.

Сейчас такую визу могут выдать тем, кто готов вложить в банки Великобритании от двух миллионов фунтов. Для борьбы с потенциальным отмыванием денег иностранцы обязаны предоставлять сведения о том, как они получили капитал, по требованию правоохранителей.