Мир 17 октября 2022, 10:38 Поделиться Telegram

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Viber Великобритания решила свернуть жилищную программу помощи беженцам с Украины — СМИ Daily Mail: Великобритания тихо свернет программу «Жилье для Украины» РИА «Новости»

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Британские власти планируют незаметно закрыть программу помощи беженцам «Жилье для Украины». Местные жители больше не хотят подселять к себе иностранцев, сообщил сайт Daily Mail.

«Растет обеспокоенность тем, что схема „Дома для Украины“ тихо сворачивается, заявляют [общественные] организации», — сообщил автор статьи.

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Причиной стало возмущение британцев. Принимающие семьи не готовы подселять украинских беженцев в свои дома за те же деньги. Сейчас они получают за это 350 фунтов стерлингов ежемесячно (около 25,5 тысячи рублей). Стоимость жизни сильно увеличилась, и эти деньги перестали покрывать их расходы. Они потребовали увеличить сумму вдвое. Беженцы, которые хотят переехать в собственное жилье, тоже столкнулись с препятствиями.

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Более 30 общественных организаций подписали письмо в адрес премьер-министра Лиз Трасс с просьбой продлить действие программы. Некоторые из них, например, «Больше общего», Совет по делам беженцев и фонд «Убежище», предложили ввести дополнительные зимние выплаты для покрытия расходов на отопление.

Они порекомендовали также сделать местные советы гарантами для частных домовладельцев при заключении договоров аренды, создать базу данных домовладельцев, желающих сдавать жилье беженцам, и назначить нового министра по делам беженцев на замену ушедшему в сентябре Ричарду Харрингтону.

В сентябре число украинских беженцев, оказавшихся на улице, увеличилось на четверть. Британцы стали массово отказываться от участия в программе.

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