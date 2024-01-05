Мир 05 января 2024, 16:44 Великобритания решила списать два корабля из-за нехватки моряков Telegraph: Британия спишет два военных корабля из-за нехватки моряков Michal Fludra / Global Look Press

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Власти Великобритании спишут два военных корабля, чтобы переправить обслуживающий их персонал на фрегаты нового класса. Об этом написала газета The Telegraph. Журналисты отметили, что в Соединенном Королевстве не хватает моряков.

По данным Минобороны Великобритании, в ВМС страны самые худшие среди других подразделений ведомства показатели по набору военнослужащих. На фоне этого в 2024 года планируют списать корабли Argyll и Westminster, один из них недавно отремонтировали.

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Суда могут продать союзникам или утилизировать. Экипажи этих кораблей направят обслуживать фрегаты Type 26.

Несмотря на нехватку моряков, британские власти планируют расширять флот. До 2030 года ВМС Великобритании получит пять фрегатов Type 26.

Ранее на борту атомной подводной лодки Vanguard ВМС Великобритании в Атлантическом океане произошло ЧП. Из-за неисправности глубиномера субмарина едва не затонула.