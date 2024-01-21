21 января 2024, 13:42
Великобритания решила модернизировать ЗРК Sea Viper
Reuters: Британия потратит полмиллиарда долларов на модернизацию ЗРК Sea Viper
Британские власти решили потратить 514 миллионов долларов, чтобы модернизировать зенитный ракетный комплекс Sea Viper. Об этом сообщили агентство Reuters.
По данным агентства, с помощью ЗРК Sea Viper отразили крупнейшую атаку хуситов в Красном море. После успешного применения комплекса в регионе Великобритания заключила контракт с подразделением концерна MBDA, которое производит ракетные системы.
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Агентство уточнило, что ЗРК Sea Viper получил ракеты с новыми боеголовками. Комплекс оснастят программным обеспечением, чтобы он мог противостоять баллистическим ракетам.
В ноябре хуситы объявили, что будут атаковать в Красном море любые корабли, которые перевозят товары для Израиля. В ответ США и Великобритания начали военную кампанию в регионе. Помимо столкновений в море, американские военные наносят удары по северу Йемена. Нестабильность в Красном море привела к сокращению грузопотока в Суэцком канале.
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