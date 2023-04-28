Мир 28 апреля 2023, 14:35 Великобритания развернет в Польше ПВО с ракетами CAMM за 2,4 млрд долларов Британская фирма MBDA поставит Польше установки ПВО с ракетами CAMM на 2,4 млрд долларов Unsplash

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Польша закупила в Великобритании зенитные ракеты CAMM для своей обновленной системы противовоздушной обороны. О сделке сообщила на сайте британская компания MBDA.

В общей сложности Польше предоставят вооружения на сумму 2,4 миллиарда долларов для модернизации 22 батарей ПВО Pilica+.

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Ракеты ближнего радиуса действия CAMM с радиолокационным наведением, автопушку польского производства и ракеты очень малой дальности с инфракрасным наведением объединят в трехуровневую систему. Она сможет отражать серьезные воздушные угрозы стационарным и мобильным объектам на расстоянии до 25 километров. Военные также получат пусковые установки Launcher.

Польша закупила первую батарею CAMM в 2022 году и заключила контракт на передачу технологий производства системы противовоздушной обороны Narew, использующей ракету CAMM-ER увеличенной дальности и общее решение iLauncher. MBDA назвала новую сделку крупнейшей европейской программой приобретения ПВО малой дальности в НАТО.

Министр обороны Мариуш Блащак объявил, что польская армия станет самой сильной в Евросоюзе. Он запланировал модернизировать ее и довести численность личного состава до 300 тысяч человек.