Великобритания расценила отсутствие России на встрече ОБСЕ как «презрение к обязательствам»
Глава МИД Великобритании Трасс прокомментировала неучастие РФ на встрече ОБСЕ
Отсутствие российского представителя на консультациях в ОБСЕ по ситуации вокруг Украины — это проявление неуважения к взятым на себя обязательствам. С таким заявлением выступила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
«Россия явно не выполняет международные обязательства, которые она взяла на себя в вопросе транспаренции», — привел ТАСС слова из заявления Трасс.
Глава британского МИДа отметила, что «если намерения Кремля о дипломатическом решении разногласий по Украине серьезны», то представителям российской стороны нужно появляться на дипломатических встречах, а также Кремлю нужно быть «приверженным содержательным переговорам».
«Отказ России участвовать в процессе ОБСЕ показывает ее презрение к обязательствам, под которыми она свободно подписалась», — сказано в заявлении министра иностранных дел Великобритании.
Российские войска на границе с Украиной, по ее словам, «представляют очевидную угрозу» государству.
Соединенное Королевство и его союзники, как подчеркнула Трасс, призывают Россию отвести войска, а также вступить в переговоры, которые основываются на выдвинутых НАТО предложениях по повышению транспарентности и снижению рисков.