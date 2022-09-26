Великобритания расширила российский санкционный список, включив в него 42 новые позиции | 360°

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Великобритания расширила российский санкционный список, включив в него 42 новые позиции

МИД Великобритании: российский санкционный список расширили на 42 новые позиции

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Министерство иностранных дел Великобритании расширило российский санкционный список на 42 позиции. Под персональные британские санкции попали губернаторы регионов и руководители ведомств, сообщил ТАСС.

Ограничения, в частности, ввели против глав некоторых российских регионов, министра юстиции РФ Константина Чуйченко, его заместителя Олега Свириденко, председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова.

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В перечень внесли даже недавно назначенных руководителей: временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области Максима Егорова и врио губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

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В МИД Великобритании уточнили, что попавшим в список лицам запрещен въезд в Соединенное Королевство, их активы в стране в случае обнаружения заморозят.

В число фигурантов попали также племянники предпринимателя Алишера Усманова Сарвар и Санжар Исмаиловы, британский журналист и блогер Грэм Филлипс, чьи активы на родине арестованы.

Ранее Министерство финансов США расширило санкционный список за счет 13 россиян и 36 российских организаций. Полный список опубликован на сайте американского ведомства.

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