Великобритания раскрыла планы по сотрудничеству с Россией в афганском вопросе

Британские власти намерены сотрудничать с руководством России по ситуации в Афганистане. Создание международной контактной группы позволит влиять на захвативших власть в республике талибов*. Такое заявление сделал британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

«Мы собираемся подключить [к переговорам по Афганистану] страны, которые могут оказать умиротворяющее воздействие на ситуацию, например, Россию и Китай, как бы неудобно это ни было. Великобритания инициировала заседание Совета Безопасности ООН на этой неделе с перспективой сформировать контактную группу по Афганистану», — рассказал Рааб в интервью газете The Sunday Telegraph.

Он добавил, что для умиротворяющего воздействия на «Талибан»* Западу надо работать с Индией, Пакистаном и другими странами, руководство которых волнуют вопросы терроризма и беженцев. По словам Рааба, контактная группа позволит лучше доносить до талибов* общие идеи.

Сторонники движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане 15 августа. Они без боя вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Глава республики Ашраф Гани бежал за границу на набитом деньгами вертолете, чтобы, по его словам, не допустить кровопролития. Его брат Абдул Гани Барадар в конце недели присягнул талибам* на верность.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.