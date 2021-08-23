Великобритания продлила срок эвакуации своих подданных из Кабула

Власти Великобритании были вынуждены продлить срок эвакуации из Кабула своих подданных и афганских граждан, подвергающихся опасности из-за талибов*. Информация об этом появилась в газете The Times.

Программа эвакуации была расширена по мере увеличения числа людей, которых следует вывезти из Афганистана, — с шести тысяч до более чем 12 тысяч. В нее включены сотрудничавшие с британскими войсками афганцы, афганские политики, другие представители гражданского общества и члены их семей. На этой неделе пройдет эвакуация шести тысяч человек.

Газета сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник на экстренном саммите G7 намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о продлении срока вывода американских войск из Афганистана, который должен состояться до 31 августа. Американский президент на брифинге в воскресенье заявил, что надеется, что ничего откладывать не придется.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр ранее заявил, что решение о выходе военных США из Афганистана стало результатом «подчинения идиотскому девизу о необходимости закончить вечные войны». По его мнению, Россия, Китай и Иран могут воспользоваться ситуацией.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.