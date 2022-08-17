Великобритания призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в Китай

Странам G7 необходимо ограничить экспорт технологий в Китай. Об этом в среду заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, объяснив ограничение более жесткой внешнеполитической линией КНР. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Китай становится все более дерзким.

«Это страна с авторитарным режимом, которая вызывает глубокую обеспокоенность с точки зрения безопасности для Великобритании и остального мира», — охарактеризовала КНР руководитель МИД.

Она выразила обеспокоенность, что экспортируемые технологии могут в дальнейшем обернуться против Европы.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая баллотируется на пост премьер-министра, может получить 61% голосов членов Консервативной партии.

На кресло премьера претендовали 11 человек, девять из них отсеялись на ранних этапах. Многие эксперты полагают, что гонку выиграет именно Трасс.