Мир 14 февраля 2024, 17:45 Великобритания призвала конгресс США одобрить помощь Украине МИД Великобритании попросил конгресс США поддержать военную помощь Украине Jan Woitas / Global Look Press

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обратился к членам конгресса США 14 февраля проголосовать за предоставление пакета военной помощи Украине в размере 95 миллиардов долларов. Об этом сообщило Reuters.

Он напомнил, что Великобритания объявила о своем пакете поддержки на 2024 год. Аналогичную поддержку выразил Европейский союз.

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«И я призываю членов конгресса в Соединенных Штатах, которые будут рассматривать этот вопрос сегодня, проголосовать за пакет», — отметил Кэмерон.

По словам главы МИД Великобритании, это является очень важным вопросом, поэтому «весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в американском конгрессе».

С декабря 2021 года британские власти потратили на военную поддержку Украины 7,1 миллиарда фунтов стерлингов, в эту сумму вошел последний пакет военной поддержки на сумму 2,5 миллиарда в валюте страны.

Британская разведывательная служба MI-6 ранее передала президенту Украины Владимира Зеленского доклад с примерными сроками окончания спецоперации.