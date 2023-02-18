Мир 18 февраля 2023, 21:55 Великобритания призналась в отсутствие у Европы исправных танков для Украины Глава Минобороны Британии Уоллес заявил об отсутствии у Европы исправных танков для ВСУ РИА «Новости»

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Страны Европы обнаружили, что у них нет исправных танков для Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал британский министр обороны Бен Уоллес в беседе с журналом Spiegel.

По его словам, многие европейские страны обнаружили это, уже когда приняли решение поставить такие киевскому режиму.

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«Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не исправны или не отремонтированы для доставки на Украину», — сказал Уоллес.

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Страны НАТО «с болью осознали», что за последние 30 лет их армии оказались истощенными. Глава британского Минобороны пояснил, что у каждого государства есть подсчеты по количеству танков. Но лишь немногие из них исправны. Запасов боеприпасов тоже оказалось недостаточно для передачи ВСУ, подчеркнул он.

Уоллес добавил, что танки — не «волшебное зелье», которое обеспечит немедленную победу киевскому режиму.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что страна первой передаст Украине дальнобойное оружие, которое ВСУ смогут использовать для ударов по утраченным территориям, в том числе по Крыму.