Мир 16 июля 2023, 14:15 Великобритания присоединилась к Индо-Тихоокеанскому торговому блоку SN: Британия подписала соглашение о присоединении к Индо-Тихоокеанскому торговому блоку Unsplash

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Великобритания стала участницей Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве. Об этом заявил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс, сообщил телеканал Sky News.

Хопкинс назвал это событие отличной новостью для региона. Он отметил, что Великобритания так сможет увеличить торговлю со странами-участницами путем снижения импортных тарифов.

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Сейчас в Индо-Тихоокеанский блок входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам. Британия стала первой европейской страной, присоединившейся к нему. По данным телеканала, это крупнейшая торговая сделка страны со времен Brexit. Она предусматривает снижение тарифов для британских экспортеров в страны — участницы соглашения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров уличил США в курсе на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, сложившаяся система позволяла находить компромиссы, которые устраивали членов содружества АСЕАН, однако США приступили к созданию механизмов для вмешательства в морскую безопасность в АТР.