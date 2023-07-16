16 июля 2023, 14:15
Великобритания присоединилась к Индо-Тихоокеанскому торговому блоку
SN: Британия подписала соглашение о присоединении к Индо-Тихоокеанскому торговому блоку
Великобритания стала участницей Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве. Об этом заявил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс, сообщил телеканал Sky News.
Хопкинс назвал это событие отличной новостью для региона. Он отметил, что Великобритания так сможет увеличить торговлю со странами-участницами путем снижения импортных тарифов.
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Сейчас в Индо-Тихоокеанский блок входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам. Британия стала первой европейской страной, присоединившейся к нему. По данным телеканала, это крупнейшая торговая сделка страны со времен Brexit. Она предусматривает снижение тарифов для британских экспортеров в страны — участницы соглашения.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров уличил США в курсе на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, сложившаяся система позволяла находить компромиссы, которые устраивали членов содружества АСЕАН, однако США приступили к созданию механизмов для вмешательства в морскую безопасность в АТР.
Великобритания
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