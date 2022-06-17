Великобритания приняла решение об экстрадиции Ассанжа США

Власти Великобритании приняли решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США. Там ему грозит 175 лет тюрьмы, написал сайт телеканала «Звезда».

Ассанжа обвиняют в шпионаже и раскрытии секретной информации. Он на протяжении семи лет укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. Британская полиция арестовала его 11 апреля 2019 года. При этом отмечается, что после нахождения в вынужденной изоляции в посольстве, а потом и в тюрьме здоровье Ассанжа оказалось серьезно подорвано.