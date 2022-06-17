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    17 июня 2022, 17:40

    Великобритания приняла решение об экстрадиции Ассанжа США

    Полина Гребенщикова

    Власти Великобритании приняли решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США. Там ему грозит 175 лет тюрьмы, написал сайт телеканала «Звезда».

    Ассанжа обвиняют в шпионаже и раскрытии секретной информации. Он на протяжении семи лет укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. Британская полиция арестовала его 11 апреля 2019 года. При этом отмечается, что после нахождения в вынужденной изоляции в посольстве, а потом и в тюрьме здоровье Ассанжа оказалось серьезно подорвано.