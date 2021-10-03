Великобритания пригрозила кибератаками враждебным странам

Великобритания вправе использовать кибератаки против враждебных государств, которые совершат попытку навредить ей, считает министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

«Некоторые иностранные государства ведут кибервойну против нас каждый божий день. В соответствии с международным правом <…> мы вправе защищать себя», — рассказал Уоллес в интервью в газете The Sunday Telegraph.

Как добавил министр, можно использовать наступательные киберсредства, чтобы разделаться серверами, которое использует враждебное государство, чтобы применить против Великобритании программы-вымогатели, шпионское оборудование или дезинформацию.

«Это новый фронт, новое поле битвы. Моя обязанность — защищать, и это включает в себя иметь возможность лишить ваших противников возможностей атаковать вас», — сказал Уоллес.

В июне власти Великобритании заявили о намерении возглавить мировую борьбу против киберпреступников, которые занимаются вымогательством. Они готовы начать вводить персональные санкции в отношении хакеров.