Великобритания пригласила Путина на саммит по разработке вакцины от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин получил приглашение на саммит по разработке вакцины от нового типа коронавируса Global Vaccine Summit 2020. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Оно получено по дипломатическим каналам, и как только решение будет формализовано, мы об этом сообщим», — подчеркнул Песков.
Пока не уточняется, будет ли Путин участвовать в мероприятии.
По информации сайта NEWS.ru, за проведение Global Vaccine Summit 2020 отвечает правительство Великобритании. Предполагается, что саммит состоятся 4 июня.