Великобритания пригласила Путина на саммит по разработке вакцины от коронавируса

«Оно получено по дипломатическим каналам, и как только решение будет формализовано, мы об этом сообщим», — подчеркнул Песков.

Пока не уточняется, будет ли Путин участвовать в мероприятии.

По информации сайта NEWS.ru, за проведение Global Vaccine Summit 2020 отвечает правительство Великобритании. Предполагается, что саммит состоятся 4 июня.