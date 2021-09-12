Великобритания предупредила об угрозе повтора 11 сентября

Вывод войск США из Афганистана увеличил риск совершения нового теракта, похожего на трагедию 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Такое заявление сделал глава британской контрразведки Кен Маккаллум. Его слова привела газета The Times.

По его мнению главы, решение США о выводе своих войск приободрило и воодушевило исламских экстремистов. Речь не только о поднятии морального духа, но и о высокой вероятности перегруппировки террористов для более изощренных атак.

«…Риск того, что они воссоздадут и снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы», — сказал Маккаллум.

Террористы угнали пассажирские лайнеры 11 сентября 2001 года. Самолеты врезалась врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив небоскребы. Третий самолет врезался в западное крыло здания Пентагона в Вашингтоне. Четвертый — упал и разбился около города Питтсбург в Пенсильвании.

По официальным данным, в результате терактов 11 сентября в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, а в Пенсильвании — 44 человека.

В середине августа талибы* на фоне вывода американских войск захватили власть в Афганистане. Американцы обвиняли движение «Талибан»*в укрывательстве лидеров «Аль-Каиды»*, которые стояли за терактами 11 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости».

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.