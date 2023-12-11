Мир 11 декабря 2023, 04:06 Великобритания предоставит Украине два корабля Минобороны: Великобритания поставит Украине два минных тральщика РИА «Новости»

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Великобритания передаст Украине два минных тральщика типа Sandown. Об этом заявило Министерство обороны страны.

Украина закупит тральщики с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании. В Министерстве обороны Соединенного Королевства уточнили, что эти корабли помогут Украине повысить безопасность в Черном море.

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Кроме того, в английском Минобороны заявили, что Великобритания совместно с Норвегией создаст коалицию из стран, которые хотят оказать Украине военно-морскую помощь.

В конце ноября президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины договорились с партнерами о передаче военных кораблей для сопровождения судов в зерновом коридоре в Черном море.

В декабре замсекретаря Совбеза России Михаил Попов заявил, что шторм на Черном море мог рассеять минные заграждения Украины и теперь блуждающие мины угрожают гражданскому судоходству.