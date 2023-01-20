Мир 20 января 2023, 17:54 Великобритания предложила себя на ведущую роль в трибунале против России МИД Великобритании заявил о желании возглавить «гибридный» трибунал против России РИА «Новости»

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Правительство Великобритании намерено сыграть ведущую роль среди стран-партнеров, заявивших о создании трибунала против России. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Джеймс Клеверли. Его заявление опубликовали на сайте правительства.

Клеверли подчеркнул, что к расследованиям для рассмотрения дела в трибунале нужно подключить Международный уголовный суд, а также судебную систему Украины, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности.

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Министр пояснил, что в итоге должен получиться «гибридный» трибунал, интегрированный в национальную судебную систему Украины с учетом международных норм.

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«Наряду с другими международными партнерами, приглашенными Украиной, Великобритания будет формировать мышление о том, как обеспечить уголовную ответственность за агрессию России», — заявил глава британского МИД.

Резолюцию о создании трибунала по конфликту на Украине приняли в минувший четверг, 19 января, депутаты Европарламента. Принятый документ носит рекомендательный характер и не имеет никакой юридической силы.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, кроме отсутствия юридического статуса, в резолюции евродепутатов также нет никакого смысла. Он подчеркнул, что единственный возможный трибунал — это суд над украинскими преступниками, который обязательно пройдет в будущем.

Депутат не исключил, что принятием резолюции Европарламент пытается найти оправдание незаконной заморозке российских активов в европейских банках.