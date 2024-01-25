Мир 25 января 2024, 03:24 Великобритания предложила ФРГ свой вариант выхода из дискуссии по Украине Handelsblatt: Британия купит Taurus у Германии для отправки Storm Shadow ВСУ РИА «Новости»

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Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы британская сторона смогла отправить Украине больше ракет Storm Shadow. Информацию об этом опубликовали в издании Handelsblatt.

«Великобритания предложила Германии выход из тупиковой дискуссии по поводу поставок на Украину высокоточного оружия большой дальности. Идея заключается в том, чтобы федеральное правительство экспортировало крылатые ракеты Taurus в Великобританию», — рассказали авторы статьи.

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Журналисты отметили, что такие меры помогут британскому руководству обрести свободу действий для отправки украинской стороне дополнительного оружия другой модели — Storm Shadow.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что ФРГ не намерена помогать ВСУ в одиночку. По его словам, не должно быть так, чтобы Германия вносила для этого больше финансов, пока другие отправляют меньше. Если страна одна будет «нести бремя конфликта», то в государстве начнется финансовая перегрузка.