Мир 18 февраля 2023, 04:03 Великобритания потребует удвоить помощь Украине на Мюнхенской конференции The Independent: премьер Британии Сунак призовет увеличить военную помощь ВСУ в два раза РИА «Новости»

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Страны Запада должны увеличить военную помощь Украине, доведя ее до уровня всего предыдущего года. С таким заявлением премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступит в Мюнхене на конференции по безопасности. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на текст речи политика.

В заявлении главы правительства подчеркивается, что Сунак призовет союзников «сравнять уровень поддержки, оказанной Украине в прошлом году, в течение недель, а не месяцев».

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«Мы должны сделать больше, чтобы усилить долгосрочную безопасность Украины. Мы обязаны дать им продвинутые средства стандарта НАТО, которые им будут нужны в будущем», — отмечается в заявлении премьера.

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Также он выступит за «усиление международного права и создание новых рамок долгосрочной безопасности» путем наращивания Украине поставок западного вооружения. По мнению Сунака, на кону безопасность Европы и мирового порядка, «обеспечивавшего мир и безопасность на протяжении 80 лет».

Британский премьер-министр ранее обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность отправки ВСУ истребителей.Также он заверил, что британские танки Challenger 2 прибудут на Украину уже в марте.